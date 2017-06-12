Двое погибших и четверо раненых украинских бойцов: в штабе рассказали о сутках в зоне АТО

В зоне проведения АТО, в связи с тем, что российско-террористические банды продолжают применять оружие против украинских воинов, оперативная обстановка остается сложной. Об этом сообщили в пресс-центре АТО в Facebook.

В целом боевики за прошедшие сутки 67 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины. Кроме того, подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины не только пренебрегают соблюдением договоренностей о деэскалации конфликта, но и продолжают время от времени бить по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов и наносить ущерб важным объектам инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли двое военнослужащих ВС Украины. Кроме того, четверо наших воинов получили ранения и боевые травмы.

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Приморское направление. Здесь противник из артиллерии калибра 122 мм бил по нашим укреплениям в районе Павлополя и Новогригорьевки, а возле Гнутового использовал минометы калибра 120 мм. Там же, а также в районе Новомихайловки и Красногоровки, боевики открывали огонь из 82-мм минометов. Кроме того, вблизи Павлополя бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы. На протяжении минувших суток бандформирования неоднократно обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП позиции украинских защитников в районе Талаковки, Лебединского и Водяного.

Донецкое направление. На этом участке вражеские обстрелы почти не стихают на подступах к Авдеевке. В частности, вчера наемники неоднократно осуществляли плотные обстрелы из минометов и менее мощного вооружения в южном пригороде этого населенного пункта и северо-восточнее, возле Каменки. Вчера вечером, около 18.00 часов, боевики били по нашим укреплениям на том участке из танков. Один из вражеских снарядов в очередной раз попал в часть города, где живут гражданские. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли и вывели из строя насосную станцию Южно-донбасского водовода, а также попали из гранатомета в жилой дом в Зайцевому.

На этом же направлении нарушения НЗФ режима неиспользования оружия вчера зафиксированы в районе Песков и Верхньоторецького, где враг бил из минометов различных калибров и пехотного вооружения, а также вблизи Зайцевого. Там бандиты систематически открывали огонь из гранатометов различных модификаций и вооружения БМП.

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Луганское направление. На этой части фронта под интенсивным минометным огнем противника вчера вновь оказались наши позиции, расположенные в районе Крымского, Новотошковского и Катериновки, где захватчики неоднократно обстреливали военнослужащих ВС Украины из 120-мм минометов. Кроме того, возле Новотошковского бандформирования вели огонь из гаубиц калибра 152 мм. Из артиллерийских систем меньшего калибра, а именно 82-мм минометов, вооруженные преступники, которых поддерживает Россия, били вблизи Троицкого и Попасной. Там же, а также в районе Новозвановки и Новоалександровки, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Как сообщал УНИАН ранее, 11 июня в зоне проведения АТО в результате минометных обстрелов боевиков погибли четверо украинских военнослужащих, из них трое – в результате прямого попадания мины. Также, четверо военных получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы.