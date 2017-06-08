Боевики на Донбассе прекратили обстрелы насосной станции, но работники боятся возвращаться на работу

Боевики прекратили обстрелы насосной станции № 1 в Ясиноватском районе Донецкой области, но ее сотрудники отказываются возвращаться на рабочие места, опасаясь возобновления обстрелов, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте такжеНа Донбассе после обстрела эвакуируют насосную станцию"По состоянию на 12:30 ситуация на насосной станции №1 (между с. Васильевка и Крутая Балка) несколько стабилизировалась. То есть обстрелы прекратились. Людей с насосной станции эвакуировали", - написал Жебривский.

По его словам, сейчас на станции работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и саперы.

"Уже известно о 14 воронках на территории станции и около десятка неразорвавшихся снарядов. Видимых повреждений станции пока - по оперативной информации - не обнаружено. И, в принципе, станция может работать. Но нет людей. Люди категорически отказываются возвращаться на свои рабочие места - они просто боятся ", - отметил председатель ВГА.

Он добавил, что в настоящее время руководство области работает с Общим центром по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), чтобы обеспечить длительный режим тишины и уговорить людей приступить к работе. "Но специалисты, которые работают на месте и общаются с людьми, никаких гарантий пока не дают", - написал Жебривский.