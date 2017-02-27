Боевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

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"Сегодня в 7.40 обстрелу подверглась насосная станция 1 подъема Южнодонбасского водопровода. На территорию станции попало 3 боевых снаряда, посечены стены проходной", - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.