Боевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода
13:00, 27 февраля 2017Война
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Сегодня в Донецкой области боевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода, по которому вода подается на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".
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"Сегодня в 7.40 обстрелу подверглась насосная станция 1 подъема Южнодонбасского водопровода. На территорию станции попало 3 боевых снаряда, посечены стены проходной", - сказано в сообщении.
Как отмечается в сообщении, персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.
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