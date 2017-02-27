Боевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода

13:00, 27 февраля 2017
Война
2436

Сегодня в Донецкой области боевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода, по которому вода подается на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Читайте такжеВозле Попасной боевики обстреляли офицеров украинской стороны СЦКК (фото)

"Сегодня в 7.40 обстрелу подверглась насосная станция 1 подъема Южнодонбасского водопровода. На территорию станции попало 3 боевых снаряда, посечены стены проходной", - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#обстрел#боевики