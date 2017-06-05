Ситуация в зоне АТО остается напряженной: есть признаки обострения на отдельных направлениях

С начала суток на Донбассе оккупанты 31 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, ранены трое бойцов.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, в частности, около десяти раз боевики применяли и запрещенное Минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение.

В целом, по данным штаба, ситуация в зоне АТО остается напряженной, с признаками обострения на отдельных направлениях.

На Приморском направлении противник 15 раз применял оружие против украинских защитников. В частности, на этом участке линии столкновения пророссийские НВФ активно вели огонь по оборонным укреплениям ВСУ в районе Водяного, Павлополя, Чермалыка, Богдановки и Красногоровки. Применяли боевики 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра.

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На Донецком направлении вновь сложилась напряженная ситуация в пригороде Авдеевки, где боевики в течение дня вели интенсивный огонь по опорным пунктам сил АТО из 120-мм минометов и легкого вооружения различных модификаций. Также под плотным минометным огнем противника оказались позиции ВСУ недалеко от поселка Пески. Рядом, в районе н.п. Опытное, бандиты били из крупнокалиберных пулеметов. А из минометов калибра 82 мм и гранатометов наемники обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле Зайцево.

На Луганском направлении пророссийские бандформирования после обеда обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции украинских бойцов в районе Новотошковского. За час до этого по бойцам сил АТО вблизи Богуславского боевики вели огонь из стрелкового оружия.