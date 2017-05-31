Вооруженный боевик не пропустил миссию ОБСЕ через блокпост на Донетчине

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что вооруженный боевик "ДНР" не разрешил патрулю миссии проехать через блокпост в селе Казацкое на юге Донецкой области.

Об этом говорится в отчете за 30 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Вооруженный мужчина не пропустил Специальную мониторинговую миссию через блокпост в контролируемом "ДНР" Казацком (в 36 км к северо-востоку от Мариуполя). СММ проинформировала СЦКК", - говорится в отчете.

Также сказано, что на блокпосту на автодороге H-15 рядом с заводом "Каргилл" в подконтрольной боевикам "ДНР" деревне Кременец, расположенный в 16 км к юго-западу от Донецка, вооруженные мужчины задержали патруль СММ на 86 минут. Об этом инциденте миссия также сообщила в Совместный центр по контролю и координации.