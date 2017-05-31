Украина и Россия в СЦКК договорились об однодневном "перемирии" на Донбассе

Украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня договорились соблюдать режим тишины на Донбассе завтра, 1 июня, в Международный день защиты детей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

Читайте такжеРоссийская артиллерия на Донбассе начала наносить удары на дальние дистанции - журналист"Украинская сторона СЦКК подтверждает: 1-го июня ВСУ будут соблюдать режим тишины", - подчеркивается в сообщении.

"Украинская сторона, безоговорочно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление относительно соблюдения режима тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе", - добавили в штабе.

В этой связи сказано, что "31 мая руководство Вооруженных сил Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрещении использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2107 до 00.00 часов 02.06.2017".

В то же время отмечается, что "в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии столкновения, подразделения ВСУ будут в любой момент готовы применить оружие".

В свою очередь в комментарии УНИАН спикер штаба АТО майор Антон Миронович объяснил, что это была двусторонняя инициатива обеих сторон СЦКК о введении завтра режима дня тишины".

По его словам, эту инициативу "привязывают к Международному дню защиты детей". При этом он сказал, что "это лишь второй или третий повод".

"Для нас, вообще, любой режим тишины, любое перемирие - это очень важно. Неважно, или это праздник, или это будни. Если та сторона будет соблюдать, мы всеми руками за то, чтобы это состоялось. И в свою очередь сделаем все для того, чтобы мы не применяли оружие. Но опять же, в заявлении вы видите, что если боевики, они будут дальше не то что провоцировать, а собственно угрожать жизни и здоровью, то мы будем вынуждены (отвечать). Мы это право за собой фактически оставляем, потому что это не шутки. Человеческие жизни - это не шутки", - подчеркнул Миронович.