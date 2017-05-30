В Луганской области на растяжке подорвались трое мирных жителей
12:19, 30 мая 2017Война
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Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк.
Военные оцепили место происшествия до приезда медиков / segodnya.ua
В Луганской области на растяжке подорвались трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на странице в Facebook.
Перед приездом врачей, место происшествия было оцеплено военнослужащими.
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Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк.
Как сообщал УНИАН, в Луганской области двое гражданских подорвались на растяжке, установленной оккупантами.
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