В Луганской области на растяжке подорвались трое мирных жителей

12:19, 30 мая 2017
Война
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Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк.

Военные оцепили место происшествия до приезда медиков / segodnya.ua

В Луганской области на растяжке подорвались трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Перед приездом врачей, место происшествия было оцеплено военнослужащими.

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Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области двое гражданских подорвались на растяжке, установленной оккупантами.

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Теги: #зона АТО#подрыв на растяжке