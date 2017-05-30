В Луганской области на растяжке подорвались трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Перед приездом врачей, место происшествия было оцеплено военнослужащими.

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Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области двое гражданских подорвались на растяжке, установленной оккупантами.