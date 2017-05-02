В Луганской области двое гражданских подорвались на растяжке, установленной оккупантами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВо время обстрела Марьинки ранены двое местных жителей

«1 мая с.г. в районе населенного пункта Михайловка местные жители подорвались на растяжке, один из них погиб. Местные оккупационные власти пытаются скрыть факт установки минных заграждений военнослужащими инженерно-саперного подразделения так называемых «ВС «ЛНР» и обвиняют диверсионно-разведывательную группу сил АТО», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 1 мая оккупанты 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ни один военнослужащий не погиб, четверо получили ранения.