ОБСЕ: боевикам на Донбассе раздали инструкции, чтобы препятствовать передвижению наблюдателей

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что контролируемым Россией боевикам на Донбассе раздали инструкции о препятствовании передвижению миссии. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"В своей штаб-квартире в подконтрольном правительству (Украина) Соледаре (79 км к северу от Донецка) СЦКК передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя вооруженных сил Российской Федерации, была выдана старшими по рангу членами «ДНР» персоналу на постах и блокпостах, расположенных в не подконтрольных правительству районах Донецкой области", - сообщает миссия ОБСЕ.

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"Так, согласно документу, членам «ДНР» предписано останавливать патрули СММ и не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по «незапланированным маршрутам»; не вступать в дискуссии с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ отвечать: «Я не компетентен давать объяснения", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны боевика, вооруженного автоматом АК-47, который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены.

В ОБСЕ требуют от боевиков разобраться со случаем сексуальных домогательств к наблюдателю.