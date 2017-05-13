Террористы активизировались на Донбассе: есть раненые среди ВСУ
08:45, 13 мая 2017Война
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Российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о деэскалации конфликта в районах проведения АТО.
Трое военных ранены на Донбассе / фото УНИАН
В течение прошедших суток боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
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Огонь пророссийских террористов не утихал на трех направлениях - Приморском, Донецком и Луганском. Боевики в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.
"В результате обстрелов за минувшие сутки трое военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении штаба.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе 11 мая погиб грузинский офицер запаса Давид Сихарулидзе, который боролся за Украину в зоне АТО.
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