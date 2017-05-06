В Зайцево в результате обстрелов боевиков ранен мирный житель

В результате обстрела со стороны боевиков в пгт Зайцево Донецкой области ранение получил 55-летний местный житель.

Читайте такжеС начала суток боевики 19 раз обстреляли силы АТО, трое бойцов ранены – штаб

Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.

Сегодня днем в полицию поступило сообщение от врачей, что во время обстрела пострадал мирный житель.

Правоохранители установили, что вчера, 5 мая, в 22.00 мужчина, находясь дома, получил ранение в лопатку. Затем он вышел во двор, где получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где медики оказали ему помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.