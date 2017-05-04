Посол Украины в Минске о военных учениях РФ и Беларуси: я не верю россиянам (видео)

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизима рассказал, что присутствовал во время встречи Порошенко и Лукашенко, на которой последний заверил, что с территории Беларуси военной агрессии в отношении нашей страны не будет.

"Мы же верим тому, что сказал Александр Григорьевич Лукашенко. Им была четко провозглашена позиция, что никогда белорусская земля не станет плацдармом для агрессии против Украины", – сказал Кизима в интервью "Радио Свобода".

По мнению посла, проблема здесь не в позиции Беларуси, а в действиях другого участника масштабных учений "Запад-2017" – России.

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"Как специалист, который был причастен к первым событиям, связанным с агрессией России против Украины, я убежден, что здесь главный вопрос, насколько Россия может придерживаться своих слов, – продолжает Кизима. – Если Россия теперь говорит, что она привезет сюда свои войска и вывезет их отсюда, то я скажу на это словами Станиславского, я, можно сказать, и не верю. Это скорее вопрос в адрес России. Если у белорусской стороны есть такое видение, что Россия будет вести себя корректно в этом случае, (привезет сюда войска и вывезет их), то я верю на слово президенту Лукашенко. Но я россиянам не доверяю. Ведь с самого начала агрессии против Украины с их стороны была сплошная ложь, дезинформация. И то, что мы имеем сейчас – это ситуация, созданная из-за того, что Россия вела себя некорректно, неправильно".

Как специалист в вопросах безопасности посол Кизима говорит, что если рассматривать ситуацию с чисто военной точки зрения, то России и не надо формировать плацдарм в Беларуси, когда с российской стороны у границы Украины стоят мощные военные группировки. Это скорее вопрос безопасности самой Беларуси, заявил посол Украины в Минске.

Он также сообщил, что Украина получила заверения белорусской стороны, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске, смогут быть наблюдателями на учениях "Запад-2017".