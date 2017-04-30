В МинВОТ считают, что Россия может бросить все и уйти с Донбасса

Нынешняя ситуация может заставить Россию по собственной инициативе покинуть Донбасс. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

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"На сегодняшний день мы считаем, что сама ситуация подтолкнет Россию к тому, чтобы выйти оттуда с войсками. Есть объективные данные... Так же, как они вышли из ГДР, из Венгрии, Чехословакии, бросив все", - отметил чиновник.

По словам Грымчака, это может случиться в тот момент, когда собственные внутренние проблемы в России будут намного важнее, чем то, что происходит за границей.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россия реализует на оккупированном Донбассе "приднестровский сценарий", однако в прекращении военных действий не заинтересована.