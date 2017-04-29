Под Авдеевкой две ДРГ боевиков пытались захватить позиции украинских военных (видео)

Боевики двумя группами пытались захватить позиции украинской армии в районе промзоны Авдеевки. Попытке штурма украинских опорников предшествовал трехчасовой минометный обстрел, говорится в сюжете ТСН.

"Они стреляли из всего, что могли", - говорит боец 72-й бригады с позывным "Кот". Расчет был прост: не дать защитникам Авдеевки поднять головы, чтобы диверсанты беспрепятственно приблизились к позициям. А потом закидывать укрытия военных гранатами и штурмовать в ближнем бою. Диверсионная группа противника подошла почти на 30-35 метров. Военные говорят, что нападавших было около 80, были шевроны "Беркута" террористической организации "ДНР".

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"До шести утра сражались с диверсионной группой. Довоевались до того, что диверсионную группу положили на землю. Потом у противника была другая проблема – как вытащить диверсионную группу из наших позиций", - рассказал командир подразделения 72-й бригады с позывным "Хан". По его словам, чтобы обеспечить отступление своей ДРГ, боевики начали срелять из всего, что было у них под рукой. "Сначала накрывали 80-ми минометами, "Утес" работал. Но "Утес" долго у нас не работал – мы его погасили очень быстро. А когда зажали их здесь, то нас уже начали накрывать 120-ми минометами", - рассказал командир.

Военные удивляются, что обошлось без убитых и раненых, ведь одна из мощных мин упала в нескольких метрах от позиции. Поэтому 72-я бригада отбила вражескую атаку без потерь. О жертвах с противоположной стороны информации нет.