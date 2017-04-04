Возле Марьинки произошло боевое столкновение украинских бойцов с ДРГ боевиков – штаб

В районе Марьинки Донецкой области произошло боевое столкновение украинских бойцов с диверсионно-разведывательной группой боевиков. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Группа боевиков, с направления населенного пункта Трудовское, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории, пыталась приблизилась к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено», - говорится в сообщении.

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В штабе добавили, что командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение о применении оружия. Под натиском огня противник, ведя ответный огонь, отошел.

«После доразведки нашими военнослужащими участка боевого столкновения было найдено тело боевика с оружием и боеприпасами, без документов», - проинформировали в штабе.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за прошедшие сутки, 3 апреля, зафиксировали 120 взрывов в Донецкой и Луганской областях.