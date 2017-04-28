Боевики обстреляли позиции возле Красногоровки: один военный погиб, еще четверо ранены

Боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку от Красногоровки на Приморском направлении. Об этом штаб АТО сообщает на странице Facebook.

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По предварительной информации штаба АТО, вследствие обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще 4 защитников получили ранения.

"Противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, который находится на временно неподконтрольной Украине территории. Известно, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности по позициям Вооруженных сил Украины противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, накануне один военный погиб, еще шестеро были ранены.