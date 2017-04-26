Ситуация на Донбассе резко обострилась

Ситуация в зоне проведения АТО резко обострилась на всех направлениях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Вчера ситуация в районе проведения АТО резко обострилась на всех направлениях. Общее количество вражеских обстрелов возросло более чем втрое, а количество обстрелов из тяжелого вооружения – в пять раз. Украинские войска вынуждены были неоднократно открывать ответный огонь", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.