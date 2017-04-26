Сутки в АТО: 65 вражеских обстрелов, трое военных погибли, еще четверо ранены

За минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Песок.

"120-миллиметровые минометы применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты «Бутовка» открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник стрелял по нашим воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил рядом с Верхнеторецким. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника", - сказано в сообщении.

На приморском направлении со 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по позициям под Новотроицким. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы.

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По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Широкино и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружение БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

"На луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружением БТР и противотанковыми гранатометами подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстреляли наши позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг стрелял по защитникам Новозвановки", - добавили в ведомстве.

За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо – получили ранения.