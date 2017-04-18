Штаб АТО: С начала суток 18 обстрелов, двое украинских военных получили ранения

С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. По позициям рядом с Крымским враг применял 82-миллиметровые минометы. Опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка и Каменка обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков и Опытного противник вел огонь из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцево применял противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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По данным штаба, на Приморском направлении по опорным пунктам вблизи Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов вел провокационный огонь в сторону наших позиций под Старогнатовкой. Пулеметы крупных калибров применял в районе населенных пунктов Водяное и Чермалык. Под Новотроицким активизировались вражеские снайперы.

«На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты возле Катериновки», - добавили в пресс-центре.