На Яворовском полигоне начались учения украинских военных по охране важных персон

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) сегодня, 18 апреля, начались учения военнослужащих Западного территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины по тактике охраны важных персон под руководством инструкторов из Литвы. Об этом УНИАН сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра (Львов) Минобороны Александр Поронюк.

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Он рассказал, что учеба продлится месяц, и уже в ближайшее время к литовским инструкторам, которые прошли подготовку по стандартам НАТО, присоединятся инструкторы из Канады.

В рамках обучения будут отрабатываться меры реагирования в конфликтных и нестандартных ситуациях, совершенствование огневой и спецподготовки. Полученные навыки позволят украинским военным обеспечивать на уровне международных требований охрану высших военных чинов, командиров, представителей военных миссий, которые прибывают в зоны конфликтов в т.ч. зону проведения АТО.

Как отметил во время старта учений инструктор Военной полиции из состава Вооруженных сил Литовской республики майор Рамунас Янкаускас, курс обучения будет содержать специальные дисциплины, которые впоследствии позволят украинским правоохранителям на высоком профессиональном уровне осуществлять свои должностные обязанности.

«В течение месяца мы будем рассматривать вопросы тактических действий во время охраны важных лиц и персон. Когда-то нас этому учили международные партнеры из НАТО, а теперь мы передаем приобретенные знания и опыт украинским военнослужащим», - цитирует пресс-служба слова Янкаускаса.