В "ДНР" назвали имя "заказчика" убийств террористов "Моторолы" и "Гиви"

В "ДНР" назвали имя "заказчика убийства" боевиков "Моторолы" и "Гиви" — Арсена Павлова и Михаила Толстых. Об этом сообщают РИА Новости.

"Это Алексей Петров, глава департамента контрразведки СБУ", - сказано в сообщении.

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Кроме того, сообщают, что якобы в структуре этого департамента "есть специальные отряды", которые создавались при финансовой поддержке из США.

"Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп", — заявила так называемый пресс-секретарь "МГБ ДНР" Мария Петрова.

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Она также заявила, что президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки после ликвидации "Гиви".

Ранее в так называемой "ЛНР" заявили, что к ликвидации главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" якобы причастны украинские силовики.

Боевики также уже называли "одним из организаторов" уничтожения "Моторолы" начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского.