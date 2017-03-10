В "ЛНР" нашли "причастных" к ликвидации террориста "Гиви"

Об этом заявили в так называемом министерстве госбезопасности "ЛНР", передает один из сайтов террористов.

Читайте такжеЖурналист объяснил, почему на смену "Гиви" и "Мотороле" пришли боевики без подготовки

"Есть все основания полагать, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.