В "ЛНР" нашли "причастных" к ликвидации террориста "Гиви"
14:05, 10 марта 2017Война
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В "ЛНР" считают, что к ликвидации главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" якобы причастны украинские силовики.
Гиви ликвидировали 8 февраля / Скриншот
Об этом заявили в так называемом министерстве госбезопасности "ЛНР", передает один из сайтов террористов.
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"Есть все основания полагать, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.
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