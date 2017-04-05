Оккупанты обстреливают жилые кварталы Авдеевки, ранен местный житель

Боевики обстреливают жилые кварталы города Авдеевка Донецкой области, ранен местный житель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Оккупанты снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки из минометов. Это у них такой режим прекращения огня!» - написал он.

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«В старой Авдеевке, на ул. Шевченко, осколочное ранение правого плеча получил 62-летний житель. Мина разорвалась во дворе частного дома. Мужчину уже перевезли в городскую больницу», - добавил Жебривский.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, по факту обстрела города начато уголовное производство по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.