Сутки в АТО: боевики стреляют из танков и крупнокалиберных минометов, горячее всего - в районе Луганского

Обстрелы в зоне проведения АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-террористические войска 69 раз обстреляли позиции ВС Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"Эпицентром огневого противостояния остается Донецкое направление. Здесь горячее всего было в районе Луганского, защитников которого российско-террористические подразделения обстреливали из артиллерии калибра 122мм, минометов калибра 120 и 82, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 120мм и 82мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого и Каменки", - говорится в сообщении.

По данным штаба, танк обстреливал защитников Авдеевки, а БМП противника била по опорным пунктам наших войск в районе Опытного. Из гранатометов враг стрелял по позициям вблизи Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Невельского.

"На Мариупольском направлении из 82мм минометов враг обстреливал наши позиции в районе Марьинки, Красногоровки и Павлополя, БМП противника накрывала огнем защитников Марьинки и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения вели огонь вблизи Водяного, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Снайперы противника активизировались вблизи Новотроицкого", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении опорные пункты вблизи Троицкого враг обстреливал из минометов калибра 120мм, а из минометов калибра 82мм бил по нашим позициям под Новоалександровкой. Гранатометы различных систем били по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Валуйского, Попасной и Новозвановки. Крупнокалиберные пулеметы обстреливали наших воинов в районе Валуйского.

Через серьезную огневую активность противника, украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь в ответ.

Также в штабе напомнили, что в минувшие сутки девять наших защитников получили ранения, четыре – боевое травмирования. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли. В четверг вечером в пресс-центре рассказали, что военные погибли вблизи Авдеевки в результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.