Авдеевка остается без света, ремонт ЛЭП должны начать в ближайшие часы

Ремонт поврежденной ЛЭП под Авдеевкой планируют начать в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире «112 Украина».

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По его словам, город продолжает страдать от вражеских обстрелов и фактически, как не раз в неделю, но и дважды исчезает электроэнергия и вода.

«На 7:30 сегодня Авдеевка без электроэнергии», - отметил Жебривский.

«Я очень надеюсь, что сегодня мы включим (электроэнергию - УНИАН). Вода в домах до второго этажа поступает самотеком. Если будет задержка с поставкой электроэнергии, то придется еще подключать генератор, чтобы можно было начать поставлять людям воду раз в сутки», - сказал председатель ВЦА.

Также Жебривский сообщил, что в ближайшие два часа планируется начать ремонт линий электропередач.

«Сегодня в принципе, согласован режим тишины. Думаю, ближайшие два часа наши ремонтники выйдут. Это не долго, главное, чтобы был режим тишины», - сказал он.

О ситуации с теплоснабжением в Авдеевке, Жебривский сказал, что пока тепло не отключили.

«Сегодня у нас было 6 градусов утром. Тепло есть благодаря Авдеевскому коксохиму», - добавил он.

Относительно работ по восстановлению жилых домов в городе, Жебривский ответил: «Мы восстанавливаем жилье, и 16 домов, я думаю, где-то к 15 мая мы восстановим и сдадим в эксплуатацию».

Председатель ВЦА отметил, что с начала года на территории Донецкой области в результате активных боевых действий погиб 21 мирный житель.

29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18.00 сегодня в зоне проведения АТО было зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков, трое украинских защитников получили ранения, еще один получил боевую травму.