Вблизи Авдеевки погибли двое военных и девять получили ранения – штаб

Интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения на Донбассе значительно возросла, вблизи Авдеевки погибли двое военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие обстрелов позиций одной из отдельных механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении вблизи населенного пункта Авдеевка, погибли двое военнослужащих. Обстрел наших позиций на данном направлении велся из запрещенного тяжелого вооружения: танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем в штабе отметили, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной.

«В вечернее время значительно возросла интенсивность обстрелов по всей линии разграничения. В результате боев 9 военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. Открывая ответный огонь, наши защитники давали достойный отпор врагу. Потери российско-оккупационных войск выясняются», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18.00 сегодня в зоне проведения АТО было зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков, трое украинских защитников получили ранения, еще один получил боевую травму.