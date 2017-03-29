КПВВ на Донбассе в течение недели будут работать на час дольше - пограничники

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО с 29 марта по 4 апреля переходят на продленный режим работы, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

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«В связи с определенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда временно переходят на другой режим работы. Согласно решению штаба антитеррористической операции, с 29 марта по 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30», - говорится в сообщении.

Сейчас контрольные пункты работают с 7.00 до 18.30.

В ГПСУ просят граждан учесть данную информацию при планировании поездок, а также при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

По данным пограничников, за минувшие сутки через КПВВ проследовали 30,1 тыс. человек, а также 4,3 тыс. транспортных средств, за предыдущие - 35,1 тыс. человек и 4,5 тыс. автомобилей.