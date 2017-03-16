Опубликован перечень товаров, разрешенных для перевозки через линию разграничения

Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения из и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции вступил в силу, передает Громадське.

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Документ опубликован в газете "Урядовий кур'єр" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.

В перечень включено оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Порошенко подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО.

15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.