Агентство ООН по делам беженцев передает техническую помощь для трех КПВВ на Донбассе

Как сообщается на сайте агентства, новое оборудование поможет сократить время ожидания и облегчить условия для десятков тысяч людей, которые ежедневно пересекают линию разграничения на востоке Украины.

Сегодня КПВВ «Новотроицкое» стал первым из пунктов в Донецкой области, который получил техническую помощь. «В 2016 году было зафиксировано более 8,6 миллионов пересечений линии разграничения. Именно поэтому улучшение свободы передвижения остается одним из главных вопросов для Агентства ООН по делам беженцев. Результаты нашего мониторинга подтверждают, что на пунктах пропуска не хватает технических возможностей для обслуживания такого большого количества людей и базовых удобств для тех, кто вынужден ждать в длинных очередях. Это создает значительные трудности для людей с особыми потребностями, в частности населения старшего возраста», – сказал представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

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В связи с этим сказано, что проект технической помощи агентства общей стоимостью 3,5 млн гривен поможет улучшить условия на трех КПВВ: Новотроицкое, Марьинка и Майорск. Техническое оборудование, которое приобретено в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза и других международных доноров, позволит пропускать больше людей, пересекающих линию разграничения, и уменьшит время ожидания людей в очередях.

«Улучшение условий передвижения гражданского населения на пунктах пропуска вдоль линии разграничения является главным приоритетом для Генерального директората по гуманитарной помощи и гражданской защите Европейской комиссии. Чрезвычайно важно, чтобы гражданское население имело возможность двигаться быстро, без необходимости долгого ожидания в стужу или жару, попасть в пункт назначения и получить доступ к базовым услугам. Мы продолжим оказывать поддержку Агентству ООН по делам беженцев и другим гуманитарным агентствам с целью улучшения свободы передвижения и облегчения человеческих страданий, обусловленных существующими условиями», – отметил эксперт украинского офиса Генерального директората по гуманитарной помощи и гражданской защите Европейской комиссии (ECHO) Самуэль Мари-Фенон.

Техническое оснащение предусматривает установку четырех дополнительных модулей с компьютерной техникой и оборудование 20 новых мест для сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на каждом из пунктов. В ответ пограничная служба обещает увеличить количество персонала для осуществления документального контроля. Проект помощи агентства также предусматривает размещение палаток с системой обогрева в зонах ожидания людей возле пунктов пересечения, работу которых координирует Государственная служба по чрезвычайным делам.

«Правительство Украины делает все возможное, чтобы работа контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда соответствовала ожиданиям граждан Украины и международным стандартам. В планах – возобновление движения общественного транспорта через линию столкновения, а также повышение пропускной способности, обеспечение защиты и улучшение условий для людей в очередях. Мы также планируем создание горячей линии относительно деятельности КПВВ, создание достаточного количества гуманитарно-логистических центров поблизости, обеспечение доступа к высокоскоростному мобильному интернету, оснащение зон WiFi и предоставление административных услуг для граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях. Мы благодарны всем международным гуманитарным организациям и партнерам за помощь и содействие в преодолении сложностей, связанных с пересечением линии столкновения. Благодаря техническому оснащению КПВВ, любезно предоставленного Агентством ООН по делам беженцев при финансовой поддержке ЕС, значительно сократится время обработки документов тех, кто пересекает линию соприкосновения, следовательно, возрастет пропускная способность и улучшатся условия пребывания на КПВВ», - подчеркнул министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.