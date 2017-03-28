В зоне АТО сегодня боевики ранили двух украинских военных

За сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции боевики ранили двоих украинских военнослужащих.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Обстрелы позиций сил АТО продолжаются. Российско-оккупационные войска с начала суток 30 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения", - говорится в сводке.

Так, на Донецком направлении из минометов калибра 120 мм враг стрелял по позициям Вооруженных сил Украины рядом с Авдеевкой, Троицким и Луганским. Защитников Авдеевки, Опытного, Троицкого накрывали огнем минометов калибра 82 мм. Опорные пункты вблизи Луганского враг обстреливал из вооружения БМП, а по защитникам Песков, Луганского и Троицкого бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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На Мариупольском направлении недалеко от Тарамчука оккупанты пытались попасть по украинским защитникам из 82-мм миномета. По морским пехотинцам в Широкино боевики стреляли из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорные пункты под Водяным враг обстреливал из гранатометов и пулеметов, защитников Павлополя накрывал огнем из гранатометов. Кроме того, вражеские снайперы активизировались под Гнутово и Водяным.

В Луганской области неспокойно было вблизи Новозвановки, по защитникам которой террористы били из миномета калибра 82 мм, и рядом с Новоалександровкой, которую они накрывали огнем гранатометов различных систем.

"Силы АТО открывали ответный огонь. Двое украинских воинов были ранены", - говорится в сводке.