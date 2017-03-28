Штаб сообщил о "стабилизации" в зоне АТО: 58 вражеских обстрелов за сутки, боевики получили ответный огонь

В районе проведения АТО ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций Вооруженных сил уменьшилось. За сутки зафиксировано 58 случаев открытия огня. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Наибольшее количество обстрелов враг совершил на Донецком направлении, где по позициям в районе Троицкого применил 122мм артиллерию. Из минометов калибра 120мм российско-оккупационные войска вели огонь по защитникам Авдеевки, Троицкого и Луганского. Минометы калибра 82мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял рядом Авдеевки, Каменки, Песков, Новгородского и Луганского", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Мариупольском направлении, по опорным пунктам украинских войск вблизи Красногоровки и Марьинки, враг бил из минометов калибра 82мм и гранатометов. А по защитникам Новогригорьевки и Водяного – из крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев в Широкино враг обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Павлополя и Гнутово бил вражеский снайпер.

На Луганщине по нашим позициям вблизи Новозвановки враг применял 152мм артиллерию, а минометы калибра 120мм – неподалеку от Крымского. Из минометов калибра 82мм противник обстрелял защитников Новоалександровки, а по позициям вблизи Кряковки вел огонь из противотанковых гранатометов.

"Чтобы погасить огневую активность противника наши военнослужащие открывали огонь в ответ. За сутки погибли двое украинских защитников, четверо получили ранения, еще один военнослужащий получил боевую травму", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, неподалеку Новолуганского в Донецкой области вчера в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.