Обстрелы Авдеевки: боевики попали в 9-этажку (видео взрыва)
Сегодня из-за обстрелов боевиков около 14:30 Авдеевка снова осталась без электроснабжения.
На Донбассе сегодня, 11 марта, боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку. Минимум дважды снаряды попали в жилую 9-этажку.
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Видео момента одного из мощных взрывов от выстрела боевиков выложил в Facebook пользователь Влад Маховский.
"Снаряды ложатся близко, бьют по девятиэтажке. Мы на выезд на попадание, звонят помочь, попадание в Первомайское", - написал он.
Маховский уточнил, что на видео видно, как снаряды прилетели со стороны оккупированной боевиками Ясиноватой.
Позже он написал, что в Авдеевке стало тише, но пропала телефонная связь, однако есть сигнал одного из провайдеров Интернета.
Как сообщал УНИАН, сегодня из-за обстрелов боевиков около 14:30 Авдеевка снова осталась без электроснабжения.
Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение города обеспечивается в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода.