Обстрелы Авдеевки: боевики попали в 9-этажку (видео взрыва)

На Донбассе сегодня, 11 марта, боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку. Минимум дважды снаряды попали в жилую 9-этажку.

Читайте такжеБоевики сегодня 39 раз обстреливали позиции сил АТО - штаб

Видео момента одного из мощных взрывов от выстрела боевиков выложил в Facebook пользователь Влад Маховский.

"Снаряды ложатся близко, бьют по девятиэтажке. Мы на выезд на попадание, звонят помочь, попадание в Первомайское", - написал он.

Маховский уточнил, что на видео видно, как снаряды прилетели со стороны оккупированной боевиками Ясиноватой.

Позже он написал, что в Авдеевке стало тише, но пропала телефонная связь, однако есть сигнал одного из провайдеров Интернета.

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за обстрелов боевиков около 14:30 Авдеевка снова осталась без электроснабжения.

Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение города обеспечивается в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода.