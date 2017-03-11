Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без электричества

В Авдеевке Донецкой области сегодня около 14:30 перебита обстрелами линия электроснабжения.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, без электроэнергии остался город, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

«По выработанному алгоритму подключаем жизненно важные объекты города к альтернативному энергопитанию. Дали в СЦКК заявку на восстановительные работы на ЛЭП», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в результате обстрелов со стороны боевиков была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередач вблизи Авдеевки. Без электроснабжения остались жители города, а также Авдеевский коксохим и ДФС.

7 марта линию электроснабжения отремонтировали. А 8 марта была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции.