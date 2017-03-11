Российские военные подорвались на минном поле в Луганской области: четверо погибли, трое ранены

На оккупированной боевиками территории Луганской области российские военные подорвались на минном поле, в результате чего четверо погибли и еще трое получили ранения.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«В районе н.п.Желобок Попаснянского района при попытке создания прохода в минном поле для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп вследствие подрыва на взрывном устройстве погибли четверо военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ и трое ранены», - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что с целью уклонения от ответственности за приказ, который привел к неоправданным потерям личного состава, командир террористов пытался скрыть данный факт и распорядился доставить убитых и раненых в разные лечебные учреждения (морги).