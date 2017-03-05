Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов.

«Сегодня в 17.45 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция», - говорится в сообщении на сайте компании «Вода Донбасса».

В свою очередь председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что сегодня около 16.00 снова была повреждена линия электропередач, и Авдеевка вновь осталась без электроснабжения.

Читайте такжеВодоснабжение в Авдеевке не удается восстановить из-за мин на фильтровальной станции - Жебривский

«По выработанному алгоритму подключаем жизненно важные объекты города к автономному энергопитанию. В резервуарах города есть определенный запас воды, который набрался со вчерашнего дня, когда была возобновлена работа ДФС», - добавил он.

Также Жебривский отметил, что готовится заявка российской стороне в Совместный центр по контролю и координации на установление режима тишины, чтобы специалисты могли отремонтировать ЛЭП.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода. Электроснабжение города было восстановлено 27 февраля.

Специалисты не могли отремонтировать ЛЭП, поскольку российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня.

Читайте такжеБеспилотник ОБСЕ сбили возле Донецкой фильтровальной станции

Кроме того, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. Ремонтные бригады завершили работы на ДФС 4 марта.

ДФС поставляет воду в населенные пункты по обе стороны линии размежевания: в Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также во временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых её работу останавливали.