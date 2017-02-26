Энергетикам не удалось добраться к перебитым ЛЭП под Авдеевкой: россияне не дают гарантий безопасности

Об этом Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает в Twitter.

"По инфо. от СЦКК гарантии безопасности для проведения ремонтных работ со стороны РФ так и не предоставлены, бригады энергетиков вынуждены вернуться", - сообщает МинВОТ.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работу станции приостановили. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.

Ранее сегодня в МинВОТ проинформировали, что две группы энергетиков в пределах зоны безопасности вышли на осмотр поврежденных вчерашними обстрелами участков со стороны Авдеевки и Макеевки.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook сообщил, что "российская сторона в СЦКК сегодня так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Ремонтные бригады не вышли на ликвидацию порыва ЛЭП. Так выглядит, что сегодня оккупанты уже и не предоставят письменных гарантий".

По его словам, подобная ситуация сложилась и с газоснабжением Марьинки и Красногоровки, где еще в июне 2016 был восстановлен газопровод и осталось только подключить его к ГРС, которая находится на временно неподконтрольной территории. Однако оккупанты уже почти 9 месяцев не предоставляют разрешения на работы по подключению газоснабжения. Марьинка и Красногоровка уже вторую зиму остаются без газоснабжения.