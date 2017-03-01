Боевики сегодня 58 раз обстреляли позиции сил АТО, один боец ранен – штаб

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на Донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоселовку Вторую, Новгородское, Пески, Каменку, Зайцево.

На Мариупольском направлении, информирует штаб, из 122-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Широкино и Водяное, а из минометов – Новотроицкое, Богдановку, Павлополь и Чермалык.

Кроме этого, из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Павлополь, Талаковка, Лебединское и Широкино. По Широкиному, Новотроицкому и Водяному вели огонь БМП.

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На Луганском направлении, по данным штаба, из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое, а из 122-миллиметровой – Крымское. Из 120- и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Новозвановке, Катериновке, Золотому, Орехово и Троицкому.

Новоалександровка и Катериновка были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП.