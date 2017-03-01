За сутки в зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-центре штаба АТО заявляли, что боевики за минувшие сутки осуществили 117 обстрелов в зоне АТО. Двое украинских военных погибли, двое были ранены и один травмирован.