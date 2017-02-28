Миссия ОБСЕ настаивает на необходимости разминирования возле Донецкой фильтровальной станции

Об этом говорится в заявлении миссии в социальной сети Facebook.

"Специальная мониторинговая миссия не отказывается посещать разные места для выполнения задач по наблюдению, но она часто лишена доступа к определенным районам", - утверждают в СММ.

"Отсутствие работ по разминированию возле Донецкой фильтровальной станции приводит к невозможности присутствовать или осуществлять наблюдение со стороны СММ ОБСЕ, что говорит об отсутствии соблюдения режима прекращения огня на местах, и это, в свою очередь, означает, что восстановительные работы не могут быть проведены, приводя к дальнейшим проблемам с водоснабжением в Авдеевке", - заявили в миссии.

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"Жители Авдеевки требуют от сторон уважать их человеческие права, они требуют от сторон изъять эти мины немедленно", - заявили в СММ.

Как сообщал УНИАН ранее, СММ ОБСЕ сообщала, что Донецкая фильтровальная станция была повреждена, предположительно, в результате обстрела из минометов 82-мм калибра. В целом, наблюдатели обнаружили четыре повреждения, из которых три на территории самой станции и одно вне ее. Было зафиксировано повреждение крыши склада, на котором хранится хлор.

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что водоснабжение в Авдеевке не удается восстановить из-за мин на фильтровальной станции. Запасов воды в городе осталось на три прокачки, фактически на 3 дня.

Как известно, ДФС поставляет воду в населенные пункты по обе стороны линии разграничения: в Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также во временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак.