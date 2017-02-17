Хуг рассказал о результатах встречи с лидерами "Л/ДНР"

22:55, 17 февраля 2017
Война
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Встреча с лидерами так называемых "Л/ДНР" состоялась сегодня.

Встреча прошла сегодня / УНИАН

Об сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Twitter.

"Плотницкий и Захарченко согласны, что гражданское население - прежде всего. Самое время прислушаться к этому и прекратить боевые действия и отвести вооружение", - написал он.

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Также он добавил, что они "оба подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о препятствии деятельности наблюдателейсо стороны боевиков.

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ#Хуг