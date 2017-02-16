Хуг заявил о препятствовании работе миссии ОБСЕ в основном со стороны боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Стороны пообещали в каждом из соответствующих документов, под которыми поставили свои подписи, что должны предоставить СММ ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ, чего они не сделали», - отметил Хуг.

Он привел пример, что в воскресенье в населенном пункте Пикузы, что контролируется так называемой «ДНР», зафиксировав скрытый под камуфляжную сетку танк, наблюдатели миссии были вынуждены покинуть этот район после предупредительных выстрелов. «Нечто подобное произошло вчера в Донецке, наши наблюдатели уточняли информацию об инциденте на улице Чехова, вооруженные члены так называемой «ДНР» не допустили их на эту улицу», - сказал Хуг.

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«Такого рода случаев ограничения нашей свободы перемещения было 27 за прошедшую неделю, из которых 24 произошли в неподконтрольных правительству районах»,- добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совместный центр по контролю и координации договорились усилить взаимодействие в случаях препятствования работе наблюдателей на Донбассе.