В больницы Днепра за день доставили около 10 раненых из Авдеевки

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что пострадавших - около десяти человек. Двое из них – гражданские, остальные – военные.

Боец "Правого сектора" - в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы Мечникова. Также в реанимации – 57-летняя пенсионерка из Авдеевки. Мина взорвалась у нее во дворе, когда женщина шла за дровами.

Ее на одеяле перетащили в укрытие украинские военные, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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40-летнему жителю Авдеевки повезло меньше, у него в собственном дворе взорвалось несколько мин.

«Он получил осколочные ранения головы, груди, конечностей. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких», - отмечает врач.

Сейчас медработники борются за его жизнь.

Как сообщал УНИАН, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.