Волонтеры показали брошенных на Донбассе домашних животных (фоторепортаж)

В вестибюле киевской станции “Золотые Ворота” открыли волонтерскую выставку “Потерянный дом”, на которой представлены фото брошенных на Донбассе домашних животных.

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“Не мы это начали... В феврале 2014-го, после аннексии Крыма, война ураганом пришла на нашу землю. Стерла улыбки с лиц людей и, выпав обильным Градом слез, забрала то, что было таким дорогим для нас. Животным, которые потеряли под обстрелами свой дом и прибились к военным, сейчас важно лишь одно - чтобы их новый хозяин остался жив. Потому что он является другом, который защитит. Три года бок о бок... Мы все в одной “лодке” пытаемся плыть к “берегу-мира”. Но добраться до него мы можем, только одержав победу", - говорят организаторы выставки.