Суд разрешил задержать главаря "ДНР" Захарченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что вчера коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года. Указанным определением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержании государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины о применении в отношении Захарченко меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины по подозрению его в участии в деятельности «ДНР».

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«По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционную жалобу, поданную прокурором, – удовлетворить; постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016 года – отменить», - сообщили в пресс-службе.

Суд также принял новое решение, которым ходатайство прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения ГПУ о задержании с целью привода Захарченко для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины по подозрению Захарченко в участии в деятельности «ДНР» – удовлетворить.

Также суд предоставил разрешение на задержание с целью привода Захарченко для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины по подозрению Захарченко в участии в деятельности «ДНР».

Срок действия решения – 6 месяцев со дня вынесения.