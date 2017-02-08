Тымчук: Авдеевка дала шанс Захарченко ликвидировать "Гиви"

Об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины, координатор аналитической группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Гиви все. Не вынес мысли, что Мотороле на новом месте скучно - составил компанию. После ликвидации Моторолы очередь Гиви была неизбежной. Слишком явно нарушал монополию Захарченко на вылизывание зада россиянам. В т.ч., демонстрируя лояльность кураторам, постоянно нарушая приказы самого Захарченко, когда тот решал поиграть в самостоятельность", - отметил Тымчук.

При этом он подчеркнул, что у главаря "ДНР" долго не было удобного момента прибрать Гиви "с потрохами".

"Авдеевка такой шанс Захарченко дала: в "Сомали" Гиви еще больше возненавидели за обострение дурости и самоубийственные приказы, плюс странное ранение. Тот момент, когда над тушкой Гиви сами его подчиненные могут только от души порадоваться", - рассказал нардеп.

В то же время Тымчук уверен, что скоро будет ликвидирован и сам Захарченко.

"Захарченко, правда, не думает, что с каждой организованной им ликвидацией приближается очередь его самого. Ну и слава Богу", - заключил он.