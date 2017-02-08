РосСМИ опубликовали первое видео с места ликвидации "Гиви"

Российский пропагандистский канал Life опубликовал первое видео с места ликвидации командира "батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви".

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На записи видно, что здание сильно повреждено, предположительно, взрывом. Выбиты окна, в некоторых местах вылетели и части стены между ними. Сообщается, что после взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. На месте работают пожарные и местное "МЧС".

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Как сообщалось, в оккупированном Донецке взорван кабинет главаря штурмового "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". Якобы был взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем.