В СБУ предположили, что "героя" фейковой "Новороссии" "Гиви" ликвидировали спецслужбы оккупантов

Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определённые процессы. Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение", - сказал он.

"В ближайшее время должна появиться информация, мы пока что только можем делать предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных "республик"", - резюмировал советник главы СБУ.

Читайте такжеСтрелков заявил, что в Донецке подорвали террориста "Гиви" в собственном кабинете

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире "112 Украина" также официально не подтвердил ликвидацию Толстых. "Официального подтверждения этому пока нет, но, с анализа ситуации, похоже, что, к сожалению, он погиб", - отметил Матюхин, добавив, что следует ожидать официального подтверждения.

Напомним, сегодня утром о ликвидации "Гиви" в результате "теракта" сообщили подконтрольные боевикам СМИ.