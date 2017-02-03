Опубликован перехват разговора террориста "батальона "Гиви": жалуется на украинских морпехов (видео)

19:29, 03 февраля 2017
Война
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Волонтеры получили перехват телефонного разговора террориста из "батальона Гиви", который безуспешно пытается прорвать рубежи обороны украинской морской пехоты.

Опубликован перехват телефонного разговора террористов / Скриншот

Радиоперехват опубликовали волонтеры People's Project.

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"Мы получили уникальную аудиозапись. Ее передали нам наши друзья из-под Мариуполя: это перехват телефонного разговора террориста из отряда "Гиви", который сейчас безуспешно пытается прорвать рубежи обороны морской пехоты. Террорист жалуется, что морпехи совсем не дают им спуску. Впрочем, довольно слов: это стоит просто послушать", - говорится в комментарии к видео.

"Эти... с пулеметом, которые сидят наверху, они не боятся ни***. Пулемет встречный их не беспокоит", - посетовал он.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее главарь террористического батальона "Сомали" Михаил Толстых "Гиви" подтвердил информацию, что получил ранение в боях в промзоне Авдеевки.

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Теги: #батальон#боевик#Гиви