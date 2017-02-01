"Операция Анаконда": украинский генерал рассказал, как ВСУ "душат" боевиков под Авдеевкой

"Есть такое в стратегии понятие, как "Операция Анаконда". То есть – удушение. Здесь могут быть тактические приемы, например, блокировки. Цель – выбить из-под них точку опоры, лишить почвы, того что обеспечивает их функционирование: начиная от информационных вопросов, заканчивая торгово–материальными. Контролировать, чтобы не было подкрепления, начиная от местного населения, заканчивая, военным усилением, за счет получения резервов, как людских, так и технических. Поэтому, важно, что мы можем это отслеживать и реагировать", - цитирует Гордийчука Новое время.

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Кроме этого, по его словам, полковник Андрей Соколов, командир 72-й отдельной механизированной бригадой, позиции которой обстреливают под Авдеевкой, очень толковый, боевой офицер.

"Он – один из лучших офицеров Вооруженных сил Украины. Он подготовлен всесторонне", - подчеркнул генерал-майор.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.