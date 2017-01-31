Украинский генерал оценил необходимость введения военного положения из-за обострения в Авдеевке

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, пишет Обозреватель.

Читайте также"ВСУшник, ты лишь мясо для командиров": журналистка показала сообщения, которые поступают на телефоны в Авдеевке (фото)

"Как минимум, необходимо принимать решение по поводу того, что россияне подтягивают туда резервы. Они задействуют артиллерию всех калибров, причем, есть информация о том, что используется артиллерия чуть ли не калибров, которые предназначены для ядерного оружия", - сказал генерал.

Романенко убежден, что "на текущее состояние" необходимость во введении военного положения отсутствует. "На самом деле, военное положение прекращает политическую, общественную и многую другую деятельность", - напомнил он всем сторонникам такого шага.

В то же время он уверен, что Военный комитет должен принять решение о возможном военном решении проблемы. В этом контексте он добавил, что на сегодняшний день Вооруженные Силы Украины "способны выполнить эту задачу на тактическом уровне, на уровне Дебальцево". "Но это не значит, что нужно допускать, чтобы война переросла в широкомасштабные военные действия. Думаю, для Украины это пока нецелесообразно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 января, при участии руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.